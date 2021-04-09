В Крыму предотвратили теракт

Злоумышленники планировали устроить взрыв в Симферополе

Сотрудники Федеральной службы безопасности предотвратили террористический акт в Республике Крым, передает ТАСС со ссылкой на ЦОС ФСБ.

В Симферополе задержаны двое сторонников запрещенной в России террористической организации "Хайят Тахрир аш-Шам" - 1992 и 1999 годов рождения. По данным спецслужб, они готовили взрывы в образовательном учреждении.

В ФСБ добавили, что злоумышленники планировали выехать транзитом через Украину и Турцию в Сирию после совершения теракта. Там они намеревались вступить в международную террористическую организацию.

У задержанных изъяли взрывчатку и поражающие элементы, а также - инструкции и переписку с эмиссарами террористов. Личности преступников не разглашаются в интересах следствия. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела о подготовке теракта.

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