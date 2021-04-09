ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

В Турции озвучили промежуточные результаты испытаний "Спутника V"

12:14
  • пятница
  • 09 апреля 2021

Страна рассматривает возможность закупки препарата

Министр здравоохранения Турции Фахреттин Коджа рассказал в интервью газете Hürriyet о промежуточных итогах исследования в стране разработанной в российском центре имени Гамалеи вакцины от коронавируса "Спутник V".
РФПИ объявил о переговорах с правительством ФРГ о закупке "Спутника V"

"Мы начали токсикологические исследования, промежуточные результаты хорошие. Мы проведем переговоры снова на следующей неделе", - сказал министр.

Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сообщил, что республика ведет переговоры с Россией по поводу возможных поставок "Спутника V".

Как прежде отметил Коджа, препарат может быть закуплен "после завершения испытаний".

"Спутник V" - первая в мире зарегистрированная вакцина от COVID-19, ее эффективность составляет 91,6%. Массовая вакцинация в России продолжается с 18 января.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram
Читайте также:
Новости по теме
Испытания российской вакцины "Спутник V"
Испытания российской вакцины "Спутник V"
Лаборатория
Лаборатория
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2021 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-41-06
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.