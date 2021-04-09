В Турции озвучили промежуточные результаты испытаний "Спутника V"

Страна рассматривает возможность закупки препарата
Министр здравоохранения Турции Фахреттин Коджа рассказал в интервью газете Hürriyet о промежуточных итогах исследования в стране разработанной в российском центре имени Гамалеи вакцины от коронавируса "Спутник V".
"Мы начали токсикологические исследования, промежуточные результаты хорошие. Мы проведем переговоры снова на следующей неделе", - сказал министр.
Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сообщил, что республика ведет переговоры с Россией по поводу возможных поставок "Спутника V".
Как прежде отметил Коджа, препарат может быть закуплен "после завершения испытаний".
"Спутник V" - первая в мире зарегистрированная вакцина от COVID-19, ее эффективность составляет 91,6%. Массовая вакцинация в России продолжается с 18 января.Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram