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МИД предупредил о последствиях вступления Украины в НАТО

12:26
  • пятница
  • 09 апреля 2021

Это приведет к масштабной эскалации в Донбассе

Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова в ходе брифинга заявила, что гипотетическое вступление Украины в НАТО не принесет мир в Донбасс.
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"Это, напротив, приведет к масштабной эскалации ситуации на юго-востоке и может привести к необратимым последствиям для украинской государственности", - приводит слова Захаровой РИА "Новости".

Ранее на аналогичную тему высказались в Кремле. Как отметил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, подобные действия не помогут Украине справиться со своей внутренней проблемой, но лишь еще более усугубят ситуацию.

До этого украинский президент Владимир Зеленский попросил усилить присутствие НАТО в регионе и увеличить санкционное давление на Россию.

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