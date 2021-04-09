Российских блогеров хотят ввести в правовое поле

Их деятельность должен регулировать закон о СМИ

Глава Совета по правам человека при президенте Валерий Фадеев заявил в беседе с журналистами, что блогерам с большим количеством подписчиков необходимо придавать статус средств массовой информации.

"Однозначного решения здесь нет. Мое мнение - надо двигаться в сторону того, чтобы постепенно вводить блогеров в правовое поле, то поле, которое определено, в первую очередь, законом о СМИ", - цитирует Фадеева РИА "Новости".

По его словам, ряд представителей блогерского сообщества эту идею поддерживает, но многое еще предстоит обсуждать.

Ранее депутат Государственной думы Вячеслав Лысаков предложил создать в ГИБДД специальное подразделение по мониторингу соцсетей автоблогеров, занимающихся экстремальным вождением, чтобы "выявлять ухарей".

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