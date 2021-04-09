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Синоптики рассказали о погоде на выходных

12:49
  • пятница
  • 09 апреля 2021

Москвичи порадуются теплу

В Москву в выходные придет теплая погода, повышение температуры воздуха ожидается и в начале следующей недели, сообщили в Гидрометцентре.
"Супервесна" придет в Москву в пятницу

В субботу днем в Москве воздух прогреется до 12-14 градусов тепла, также ожидается переменная облачность при отсутствии осадков. В воскресенье ожидается температура 15-17 градусов выше нуля и юго-западный ветер скоростью 5-10 метров в секунду.

Такую же погоду обещают и в понедельник, а вот во вторник в столице пройдет небольшой дождь, температура поднимется до +15 - +20 градусов, передает "Интерфакс".

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