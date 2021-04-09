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Вице-премьер объяснил рост цен на жилье

13:03
  • пятница
  • 09 апреля 2021

Здесь тоже не обошлось без влияния пандемии

Рост цен на жилье в России обусловлен сразу несколькими факторами, сообщили в пресс-службе вице-премьера страны Марата Хуснуллина.
Путин поручил ФАС проверить ситуацию с ростом цен на жилье

"Отток трудовых мигрантов, увеличение цен на стройматериалы, переход на проектное финансирование", - цитирует сообщение ТАСС.

В пресс-службе добавили, что нельзя сбрасывать со счетов и влияние пандемии коронавирусной инфекции.

Строительные компании, продолжили представители вице-премьера, перестраивали сложившиеся рабочие процессы, производственные цепочки прерывались. В связи с этим одна из ключевых задач - увеличение объема предложения.

Ранее Владимир Путин отметил, что рост цен на жилье по России в среднем составил 12%, при этом в ряде регионов динамика выше. Президент поручил Федеральной антимонопольной службе проанализировать ситуацию.

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