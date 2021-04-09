ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Британские букмекеры засомневались в шансах Манижи

13:59
  • пятница
  • 09 апреля 2021

Российскую курсантку опустили на 15 место

В Великобритании букмекеры оценили шансы на победу в "Евровидении" российской певицы Манижи в 2,27%. По мнению экспертов, девушка может рассчитывать на 15 место в конкурсе.
"Становилось страшно, сильно переживала": Манижа - о скандале вокруг песни Russian Woman

Несколько дней назад по прогнозам букмекеров Манижа могла претендовать на 14 место, однако сейчас ее рейтинг упал, передает РИА Новости.

Изменения произошли и в тройке лидеров, куда входят Мальта, Франция и Швейцария. Главной претенденткой на победу по-прежнему остается конкурсантка с Мальты Дестини Чукуньере с песней Je Me Casse. А вот участница из Франции Барбара Прави с песней Voilà подвинула певца из Швейцарии на третью строчку и заняла в рейтинге второе место.

В этом году международный музыкальный конкурс "Евровиддение" пройдет в Роттердаме с 18 по 22 мая на арене Ahoy.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram
Читайте также:
Новости по теме
Певица Manizha (Манижа Сангин)
Певица Manizha (Манижа Сангин)
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2021 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-41-06
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.