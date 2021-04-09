Британские букмекеры засомневались в шансах Манижи

Российскую курсантку опустили на 15 место
В Великобритании букмекеры оценили шансы на победу в "Евровидении" российской певицы Манижи в 2,27%. По мнению экспертов, девушка может рассчитывать на 15 место в конкурсе.
Несколько дней назад по прогнозам букмекеров Манижа могла претендовать на 14 место, однако сейчас ее рейтинг упал, передает РИА Новости.
Изменения произошли и в тройке лидеров, куда входят Мальта, Франция и Швейцария. Главной претенденткой на победу по-прежнему остается конкурсантка с Мальты Дестини Чукуньере с песней Je Me Casse. А вот участница из Франции Барбара Прави с песней Voilà подвинула певца из Швейцарии на третью строчку и заняла в рейтинге второе место.
В этом году международный музыкальный конкурс "Евровиддение" пройдет в Роттердаме с 18 по 22 мая на арене Ahoy.Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram
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