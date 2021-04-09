В Кремле отметили "взрывоопасность" Украины

Киев провоцирует возобновление боевых действий в Донбассе

В ходе пятничного брифинга с журналистами пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал, как в Кремле оценивают нынешнюю ситуацию на юго-востоке Украины, передает РИА "Новости".

"Безусловно, сейчас, к сожалению, Украина снова превращается в потенциально очень нестабильный регион. И, конечно, любая страна, которая имеет у своих границ нестабильный регион, опасный, взрывоопасный регион, конечно, страна принимает необходимые меры для обеспечения собственной безопасности", - отметил кремлевский спикер, отвечая на вопрос, как отреагировал Владимир Путин на призыв канцлера Германии Ангелы Меркель отказаться от военного присутствия у границ с Украиной.

Как подчеркнул Песков, динамика поведения украинской стороны создает опасность возобновления полномасштабных боевых действий в Донбассе. Киевские власти, добавил пресс-секретарь, публично не отвергают вариант силового сценария. И если этот сценарий будет реализован, заметил Песков, ни одна страна мира не останется в стороне.

Путин и Меркель провели телефонный разговор 8 апреля. Одной из ключевых тем беседы стала Украина. Российский лидер выделил необходимость выполнения Киевом Минских договоренностей. Кроме того, Путин обратил внимание на провокационные действия Украины - это, подчеркнул глава государства, целенаправленное обострение обстановки.

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