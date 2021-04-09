Космонавт Роман Романенко 12 апреля раскроет космические секреты онлайн

Он расскажет, как принимать душ на МКС и зачем на борту беговая дорожка

Герой России, летчик-космонавт Роман Романенко проведет в своем инстаграме стрим, посвященный Дню космонавтики. На это его подтолкнули вопросы подписчиков о том, как полететь в космос, как устроен быт на МКС и другие.

"60-летие первого полета человека в космос, юбилей подвига Гагарина – отличный повод рассказать о роли космоса в нашей жизни", – сказал Романенко.

Зрители стрима узнают, как на МКС пьют газировку, принимают душ, зачем там беговая дорожка и почему космонавты после возвращения на Землю не могут носить обычную обувь.

Стрим пройдет в инстаграме Романенко 12 апреля в 8:30.

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