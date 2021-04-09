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Опубликовано видео задержания планировавших взрыв в Крыму

14:40
  • пятница
  • 09 апреля 2021

В ходе обыска ФСБ нашла арсенал для изготовления самодельных устройств

В Крыму избирают меру пресечения исламистам, которые планировали совершить теракт. Суд уже арестовал одного из фигурантов. Ранее преступников задержали сотрудники ФСБ. По версии следствия, двое подозреваемых собирались устроить взрыв в одном из образовательных учреждений Симферополя.

В небольшом деревенском доме – целый арсенал для изготовления самодельных устройств. Провода, взрывчатка, в качестве поражающих элементов - битое стекло и другие компоненты. Частично бомбы уже упакованы в рюкзаки и сумки.

Двое граждан России 1992 и 1999 годов рождения планировали атаку на одно из образовательных учреждений Симферополя. Личность задержанных пока не разглашается в интересах следствия. У исламистов могли быть сообщники. Оперативники и следователи продолжают работу.

Задержанные оказались сторонниками запрещенной в России террористической организации, которая не первый год принимает активное участие в боевых действиях на территории Сирии. Именно туда планировали перебраться исламисты после нападения. Покинуть Крым собирались через Украину.

"Установил контакт с боевиком террористической организации "Хаят Тахрир Аш Шам" (запрещена в России), в ходе общения с последним получил подробную инструкцию, как выехать из страны и прибыть на территорию Сирийской Арабской Республики и вступить в состав указанной им террористической организации", - следует из показаний.

Среди личных вещей в ходе обыска были обнаружены подробные инструкции по изготовлению взрывчатых веществ и устройств, а также переписка и запись разговоров с представителями террористической организации. Судя по всему, задержанный до этого момента вел пропаганду, а в ближайшее время собирался перейти к активным действиям. ФСБ также опубликовала телефонные переговоры террористов (смотрите видео репортажа).

Следствие установило, что один из радикалов исповедовал агрессивные формы ислама, призывал к насилию против представителей других конфессий, а также переводил деньги на счет запрещенной организации. Уголовное дело возбуждено по статьям об изготовлении взрывных устройств, пропаганде и содействии терроризму. Но речь может идти и о более серьёзном составе преступления - подготовке теракта.

Никита Васильев, Арсений Кобяков, Максим Володин, "ТВ Центр", Республика Крым.

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