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Россия назвала глупостью идею переноса места переговоров по Донбассу

14:45
  • пятница
  • 09 апреля 2021

Украина ранее предложила проводить встречи Контактной группы в Польше

Два американских корабля на следующей неделе пройдут в Чёрное море через Босфор. Как сообщают информагентства, эту информацию США сегодня передали Турции. Ранее телеканал CNN заявил, что Вашингтон готовится отправить военные суда, чтобы показать свою поддержку Украине на фоне кризиса в Донбассе. В Кремле сегодня ещё раз подчеркнули, что эскалация напряжённости в регионе беспрецедентна и вызывает обеспокоенность.

Ситуацию также осложняет активизация переговоров Украины и НАТО. Ранее президент Украины Владимир Зеленский назвал присоединение к альянсу единственным путём окончания войны в Донбассе. Комментируя стремления Киева, официальный представитель российского МИД отметила, что такое сближение с НАТО - напротив - грозит масштабной эскалацией. Киев по-прежнему живёт иллюзиями о силовом решении конфликта на юго-востоке. Не способствует урегулированию и желание Украины перенести площадку для переговоров из Минска в одну из стран Евросоюза, передает "ТВ Центр".

"Ну, это такая же гипотетическая глупость, которую мы неоднократно слышим от представителей Киева в совершенно различных областях. Возможно, решили расширить географию туризма, не знаю, сложно сказать. Непрерывно обвинять всех в срыве договорённостей и их неисполнении лишь бы только, так сказать, от себя отвести какую-либо минимальную, не то что критику, а вопросы о том, что же делает Киев для выполнения комплекса мер", - прокомментировала официальный представитель МИД России Мария Захарова.

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