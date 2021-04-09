Вассерман поделился воспоминаниями о полете Гагарина

Эрудиту тогда было девять лет

Более тысячи учащихся вузов и молодых учёных объединил всероссийский форум "Дни студенческой науки" в Московском университете технологий и управления имени Разумовского. Об этом сообщает "ТВ Центр".

Участники представили свои проекты в разных областях науки. Общались и слушали лекции. А в завершении форума встретились с известным эрудитом и политологом Анатолием Вассерманом. Основной темой его мастер-класса стал космос - история исследований и интересные факты. Также он поделился воспоминаниями о том дне, когда Юрий Гагарин совершил свой полёт.

"Это был совершенно непередаваемый восторг. И степень этого восторга я потом оценил, увидев в газетных репортажах фотографии стихийной демонстрации", - рассказал Вассерман.

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