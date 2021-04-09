Космос и не только: как провести выходные в Москве

В столице можно посмотреть спектакли и выставки, а также взять уроки верховой езды

Выходные в Москве предстоят солнечные и лучше провести их по-настоящему интересно. Москва предлагает горожанам сотни маршрутов покорения новых пространств.

Предстоящие выходные вполне можно назвать космическими. Надо же подготовиться к 60-летию первого полета человека в космос! В Московском планетарии помогут это сделать на самом высоком уровне.

В праздничной программе – лекция "Небо Гагарина", специальная экскурсия о подготовке покорителей космоса, а также уникальная фотовыставка, посвященная Юрию Гагарину , его семье и первому отряду космонавтов.

Подробности смотрите в репортаже Ольги Стрельцовой.

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