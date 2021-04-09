Песков назвал критерий Путина при назначениях

Это должен быть эффективный профессионал

Как отметил в ходе общения с журналистами пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, у Владимира Путина есть четкий критерий, которым он руководствуется, назначая тех или иных людей на государственные посты.

"Как глава государства, в качестве основного критерия для выбора он исходит из критериев эффективности того или иного работника", - сказал кремлевский спикер (цитата по ТАСС).

Также пресс-секретарь прокомментировал назначение Алексея Русских временно исполняющим обязанности губернатора Ульяновской области. Ранее в четверг об отставке с поста главы региона объявил Сергей Морозов. Он работал в этой должности с 2005 года.

По словам Пескова, Путин отмечает в Русских "опыт, квалификацию и стиль работы".

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