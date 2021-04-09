В Москве показали спектакль "В горы за тобой" чеченского драмтеатра

Пьесу написал драматург Олег Михайлов

На сцене театра Ермоловой с аншлагом прошла премьера спектакля "В горы за тобой" чеченского государственного драматического театра. Драматург Олег Михайлов написал пьесу специально для этой труппы, передает "ТВ Центр". Главную роль исполнила Ольга Кабо.

На сцене разворачивается трагическая и очень нежная история двух любящих людей, на долю которых выпали испытания войной и расставанием. В основе пьесы - реальные воспоминания о страшных событиях, которые коснулись каждой семьи - вне зависимости от национальности и вероисповедания.

"И мне важно было, чтобы мы через историю этих героев мы рассказали историю многомиллионного советского народа, граждан, которые пережили испытания лагерей, репрессий, депортации, голода, ну, разумеется, войны", - сказала худрук и директор чеченского драмтеатра Хава Ахмадова.

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