Врачи Морозовской больницы спасли мальчика с пороком дыхательной системы

Редкое заболевание не давало Артему нормально дышать

В Морозовской больнице провели уникальную операцию. Редкое заболевание не давало годовалому мальчику нормально дышать. Профессионализм московских врачей и новейшее оборудование помогли выполнить все манипуляции аккуратно и без осложнений.

Всего неделю назад годовалый Артём был на операционном столе, а сейчас, пройдя через тяжелые испытания, при виде телекамеры, смущается. Врачи Морозовской больницы обнаружили у ребенка очень редкий, несовместимый с жизнью порок дыхательной системы - протяженный стеноз трахеи. Причём обнаружили его совершенно случайно, во время проведения другой медицинской манипуляции.

"У него немножко вот здесь была сужена форма, в виде треугольника. Необходимо было поставить титановые пластины. Перед операцией возникли сложности при интубации – не могли вставить трубку в трахею. Так мы и узнали", - рассказала мама Артема Наталья Леженикова.

Просвет трахеи у Артема был всего 3-4 миллиметра, при норме 12-14. ОРВИ или простуда могли стоить мальчику жизни. Как только он восстановился после первой операции, хирурги из длинной и тонкой трахеи начали создавать широкую и короткую.

"Трахею пересекли поперёк, из одной порочной трахеи сделали трахею нормального диаметра. Очень важно было ребёнку сохранить каждый миллиметр трахеи, очень важно было пресечь её на том уровне, на котором, так скажем, было возможно из этого материала что-то сделать", - заявил заведующий отделением торакальной хирургии Морозовской детской больницы Олег Топилин.

Основные этапы вмешательства несколько раз смоделировали, а саму операцию маленькому Артёму проводили сразу больше десятка врачей. На два часа маленького пациента даже подключали к специальному аппарату.

Аппарат искусственного кровообращения отключает лёгкие на время операции, он принимает в себя венозную кровь, и, прогоняя с помощью насосов через оксигенатор, насыщает её кислородом. По артериальной трубке выводит аорту и далее - по всему организму.

Таким образом, вместо лёгких дышит аппарат. Подобных операций по пластике трахеи всего в мире выполнено не более 200. После ювелирной пластики хирургов к работе подключились реаниматологи.

"Мы заканчиваем операцию на сердце, и, просыпаясь, ребёнок ещё на операционном столе уже переводится на самостоятельное дыхание, у него убирается трубочка из трахеи.

Таким образом, мы снижаем очень многие риски, мы снижаем риски осложнения со стороны дыхательной системы", – сообщил Михаил Абрамян, заведующего отделением экстренной кардиохирургии и интервенционной кардиологии Морозовской детской больницы, доктор медицинских наук.

Причины врождённого стеноза трахеи неизвестны и выявить его можно только до полутора лет. Но для Артёма всё самое страшное уже позади - под наблюдением врачей он быстро учится дышать. Правда, на осмотре громко плачет, но врачи уверяют – это звонкий крик уже здорового ребёнка.

Александра Панина, Мария Леванова, Данил Гималов и Антон Дубнов, "ТВ Центр".

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