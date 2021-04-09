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Пингвины поменялись вольерами в Московском зоопарке

15:18
  • пятница
  • 09 апреля 2021

Пингвины Гумбольдта переехали в уличный вольер, а "папуанцы" - во внутренний

Московский зоопарк показал, как пингвины Гумбольдта и "папуанцы" меняются вольерами. Строем они вышли из зимних убежищ на улицу и тут же - в воду, резвились от души, благо денёк выдался солнечным. После купания долго прихорашивались, а потом разошлись по новым домам.

Тёплую погоду эти животные переносят по-разному, поэтому  они и меняются местами. Пингвины Гумбольдта переезжают в уличный вольер, а "папуанцы" - во внутренний.  Впереди - романтический период, к которому надо подготовиться.

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