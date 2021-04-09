Спасение девушки с льдины на Москве-реке попало на видео

Она провела на ней несколько часов
На Москве-реке в районе Саввинской набережной с льдины сняли девушку. Она оказалась в 30 метрах от берега. Причем на помощь не звала, а просто дрейфовала по реке, отвечает "ТВ Центр".
По некоторым данным, ночная водная прогулка длилась несколько часов. С признаками переохлаждения девушку отвезли в больницу, где ей была оказана медицинская помощь.
Выявлять подобные случаи и не допустить трагических последствий помогает система мониторинга речного транспорта. Уже более ста камер следят за акваторией.Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram