Спасение девушки с льдины на Москве-реке попало на видео

Она провела на ней несколько часов

На Москве-реке в районе Саввинской набережной с льдины сняли девушку. Она оказалась в 30 метрах от берега. Причем на помощь не звала, а просто дрейфовала по реке, отвечает "ТВ Центр".

По некоторым данным, ночная водная прогулка длилась несколько часов. С признаками переохлаждения девушку отвезли в больницу, где ей была оказана медицинская помощь.

Выявлять подобные случаи и не допустить трагических последствий помогает система мониторинга речного транспорта. Уже более ста камер следят за акваторией.

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