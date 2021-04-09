Памятник Гагарину в Москве помыли ко Дню космонавтики

Чтобы добраться до головы, специалистами пришлось подняться на 42 метра

Москвичи могут увидеть старт корабля "Союз МС-18", который прошёл ровно в 10:42 мск на Байконуре. Запуск посвящён первому космонавту Юрию Гагарину. Видео транслируется на фасадах зданий и торговых центрах. 12 апреля исполняется 60 лет со дня первого полёта человека в космос. Москва подготовила к легендарной дате сотни программ, причём по всему городу.

Приводят в порядок и памятники первопроходцам. Сегодня отмывали скульптуру Юрия Гагарина на Ленинском проспекте, передает "ТВ Центр". Щетками чистили огромный земной шар и нижнюю часть монумента, затем нанесли мягкий шампунь на весь памятник, после чего смыли всё водой. Чтобы добраться до головы скульптуры, специалистами пришлось подниматься на высоту 42 метра - почти в космос.

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