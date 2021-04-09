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Эксперты отметили улучшение качества продуктов на ярмарках Москвы

14:58
  • пятница
  • 09 апреля 2021

Положительная динамика наблюдается в последние два года

70 столичных специалистов проводят ветеринарно-санитарную экспертизу на ярмарках выходного дня. Они начали работать в Москве неделю назад, передает "ТВ Центр".

Проверяют всё: фрукты, овощи, мясную, молочную продукцию. Здесь же передвижная станция, где и проводятся исследования. Если все хорошо, то выдается разрешение. Кстати, такой документ всегда могут потребовать и покупатели, чтобы убедиться в безопасности товара. В прошлом году на столичных ярмарках эксперты проверили более девяти тысяч тонн продукции.

"Если еще два года назад было больше, выявлялось больше нарушений, продукции небезопасной в ветеринарном отношении, то вот в последние два года наблюдается положительная динамика, нарушений гораздо меньше", - заявила Кристина Тежекова, ведущий ветеринарный врач станции по борьбе с болезнями животных СВАО Москвы.

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