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У Аниты Цой после коронавируса перестала двигаться рука

14:03
  • пятница
  • 09 апреля 2021

Артистка переболела COVID-19 почти год назад

Анита Цой рассказала, что переболела коронавирусной инфекцией еще летом прошлого года, однако неприятные последствия мучают ее до сих пор – певица не может двигать левой рукой.
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По словам артистки, она перенесла COVID-19 тяжело, а врачи предупреждали ее, что восстановление будет долгим, передает Teleprogramma.pro.

"Очень сильные постсиндромы. Расскажу вам тайну — у меня не работает левая рука, не могу поднять ее и плечо, словно замороженное", - поделилась исполнительница.

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