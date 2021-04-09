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Британского миллионера зарезали в его доме

14:04
  • пятница
  • 09 апреля 2021

Полиция уже задержала подозреваемого

Владелец пятизвездочных отелей и недвижимости Ричард Саттон был убит в британском графстве Дорсет, передает Sky News.
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На 83-летнего мужчину, потомственного дворянина и носителя титула баронета, напали в его доме. Саттон скончался от полученных ножевых ранений. В момент нападения вместе с ним была женщина, она в больнице в критическом состоянии.

Подозреваемый в нападении задержан. Это 34-летний мужчина, он был знаком с Саттоном, но других подробностей произошедшего в прессе пока нет. Уточняется только, что самому нападавшему также потребовалась помощь врачей.

Саттон занимал 435-ю строчку рейтинга богатейших британцев в прошлом году. Его состояние оценивали в 301 миллион фунтов.

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