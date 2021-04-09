Умер муж Елизаветы II принц Филипп

Ему было 99 лет

В Великобритании скончался супруг Елизаветы II принц Филипп. Ему было 99 лет.

Как сообщили в пресс-службе Букингемского дворца, герцог Эдинбургский скончался в пятницу утром в Виндзорском замке.

"С глубокой скорбью Ее Величество Королева объявляет о смерти своего любимого супруга, Его Королевского Высочества принца Филиппа, герцога Эдинбургского. Его Королевское Высочество мирно скончался сегодня утром в Виндзорском замке", - говорится в заявлении дворца.

В середине февраля принц Филипп попал в больницу. Сначала врачи лечили его от инфекции (не связанной с COVID-19), позже стало известно, что ему провели операцию на сердце. В середине марта герцога Эдинбургского выписали из больницы.

Принц Филипп родился 10 июня 1921 года в Греции. В 1947 году женился на будущей королеве Елизавете II. В 2017 году герцог прекратил выполнять обязанности члена королевской семьи из-за состояния здоровья.

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