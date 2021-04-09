Росздравнадзор: смертей после российских вакцин не зафиксировано

Случаи нежелательных реакций минимальны

Глава Росздравнадзора Алла Самойлова сообщила, что ведомство продолжает мониторинг безопасности применения российских вакцин от коронавирусной инфекции.

"С начала применения нами не зафиксировано ни одного случая летального исхода, ставшего следствием применения российских вакцин", - цитирует Самойлову ТАСС.

Она добавила, что частота нежелательных реакций - не более 0,1%.

На сегодняшний день в России зарегистрированы три препарата для профилактики COVID-19: векторный "Спутник V" от центра имени Гамалеи, пептидная "ЭпиВакКорона" от центра "Вектор" и цельновирионный "КовиВак" от центра имени Чумакова.

Массовая вакцинация в стране продолжается с 18 января.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"

Еще больше новостей - у нас в Telegram