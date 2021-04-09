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Росздравнадзор: смертей после российских вакцин не зафиксировано

14:31
  • пятница
  • 09 апреля 2021

Случаи нежелательных реакций минимальны

Глава Росздравнадзора Алла Самойлова сообщила, что ведомство продолжает мониторинг безопасности применения российских вакцин от коронавирусной инфекции.
Без отрыва от производства: в России продолжается массовая вакцинация

"С начала применения нами не зафиксировано ни одного случая летального исхода, ставшего следствием применения российских вакцин", - цитирует Самойлову ТАСС.

Она добавила, что частота нежелательных реакций - не более 0,1%.

На сегодняшний день в России зарегистрированы три препарата для профилактики COVID-19: векторный "Спутник V" от центра имени Гамалеи, пептидная "ЭпиВакКорона" от центра "Вектор" и цельновирионный "КовиВак" от центра имени Чумакова.

Массовая вакцинация в стране продолжается с 18 января.

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