Шутник и опора королевы: каким был принц Филипп

Герцог Эдинбургский скончался на 100-м году жизни

На 100 году жизни скончался супруг королевы Елизаветы II, герцог Эдинбургский, принц Филипп. О его сложном характере ходили легенды не только в Великобритании, но и по всему миру, а их семейный союз с королевой многие могли бы назвать образцовым. Телеканал "ТВ Центр" расскажет, какой была жизнь покойного принца.

Принц Филипп родился в семье принца Андрея, сына короля Греции Георга I и младшего брата короля Константина I, и принцессы Алисы 10 июня 1921 года. Он принял православное крещение, как и было положено членам греческой королевской семьи. Мальчик стал пятым ребенком своих родителей и при этом единственным сыном. При рождении он унаследовал титул принца Греческого и Датского. Филипп - правнук датского короля Кристиана IX, праправнук английской королевы Виктории и российского императора Николая I.

Спустя чуть больше года после рождения сына семье принца пришлось покинуть родину – революция, пришедшая в Грецию, вынудила потенциальных наследников престола бежать из страны. Приют изгнанники нашли во Франции. Поговаривают, что при переезде в другое государство младенцу приходилось спать в ящике из-под апельсинов. Случившееся сильно сказалось на родителях Филиппа – отец начал искать утешения в азартных играх, а мать – в религии. Семья жила в бедности (по королевским меркам, конечно же), однако родители нашли возможность в 1928 году отправить ребенка к родственникам в Лондон, а затем на обучение в Германию и Шотландию. Филипп также учился в Королевском военно-морском колледже в Дартмуте, а после его окончания получил звание мичмана и прошёл на Военно-морском флоте всю Вторую мировую войну, окончив её в звании старшего лейтенанта.

Со своей будущей супругой Лилибет Филипп познакомился в 1934 году на свадьбе принцессы Марины Греческой и Датской и принца Георга. Будущей королеве тогда было всего 8 лет, а ее будущему мужу – 13. Затем они виделись еще несколько раз, но чувства между ними вспыхнули в 1939 году. Именно тогда юная принцесса влюбилась в молодого и статного моряка и с тех пор не рассматривала больше никого в качестве своего спутника жизни. Родители девушки отнеслись к выбору дочери с неодобрением, ведь в их представлении рядом с будущей королевой должен был находиться более достойный мужчина. Из-за этого влюбленным пришлось держать свою помолвку в тайне. Летом 1946 года Филипп попросил у короля руки наследницы престола, и Георг VI неохотно дал свое согласие на брак. Но поставил условие: никаких официальных заявлений о помолвке не будет до достижения принцессой 21-летия. Объявить о радостном событии влюбленные смогли лишь 9 июля 1947 года.

Ради брака с любимой Филипп за день до свадьбы отказался от всех своих титулов и веры, принял англиканство, а также бросил курить. Будучи заядлым курильщиком, Филипп видел, как это огорчает будущую жену, и перед свадьбой раз и навсегда покончил с вредной привычкой. После заключения брака он получил титул герцога Эдинбургского, графа Мерионетского и барона Гринвичского, а через 10 лет Елизавета II даровала ему титул принца.

Несмотря на то, что принц Филипп всегда слыл знатным остряком, его юмор многих вгонял в краску. Супруг королевы никогда не подбирал слов, а потому часто его шутки граничили с грубостью. Например, Филипп был вынужден носить килт, когда ухаживал за принцессой Елизаветой в Балморале. Когда его представили Георгу VI, Филипп в шутку сделал книксен, а не поклонился. К слову, под килтом Филипп ничего не носил (в последствии эту привычку отца перенял и принц Эндрю). Принц также признавался, что в детстве никогда не мог воспринимать нацистское приветствие всерьез, поскольку "это был точно такой же жест, который школьник делал учителю, давая знать, что он хочет в туалет". А в гостях у тети Филипп однажды выпустил стадо свиней, да так, чтобы они пробежали там, где проходило официальное чаепитие. Ну а в день коронации Елизаветы II он в шутку поинтересовался у супруги, где она взяла такую шляпку.

Сложный характер не мешал Филиппу быть любящим мужем и заботливым отцом и дедом. Именно он уговорил принцев Уильяма и Гарри пойти следом за гробом во время похорон принцессы Дианы. А чтобы мальчикам было легче, он шел рядом с ними, провожая их мать в последний путь.

Елизавета II не раз признавалась, что дома главой семьи является именно муж. Она часто говорила, что супруг – это ее сила. Филипп, в свою очередь, любил называть жену "Капусткой" и "Колбаской".

Еще при жизни принц Филипп заявил, что не желает для себя пышных похорон. Он завещал, чтобы прощание с ним было тихим и семейным, насколько это возможно, а церемония прошла в часовне Сент-Джеймского дворца в Виндзоре.

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