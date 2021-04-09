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Сенатор Святенко: Центр "Моя карьера" проведет тренинги для развития универсальных навыков

14:45
  • пятница
  • 09 апреля 2021

Москвичи ищут работу с возможностью роста

Столичный центр "Моя карьера" проведет тренинги для развития универсальных навыков. Об этом рассказала сенатор, представитель Мосгордумы в верхней палате парламента Инна Святенко. По ее мнению, такие проекты помогут соискателям в поиске работы в новых условиях.

"Только в базе Московской службы занятости 300 тыс. позиций самого разного уровня квалификации. Но при этом тема поиска хорошего места работы с достойной оплатой, подходящими условиями - это один из вопросов, который постоянно возникает в разговорах с избирателями. Москвичи заинтересованы в поисках рабочих мест, где есть возможности для профессионального и карьерного роста, где задачи для них интересны и раскрываются их таланты, и именно на эти запросы работают тренинги центра", - сказала Святенко.

Она рассказала, что сейчас москвичи могут обратиться в 56 отделов трудоустройства в офисах "Мои документы", два флагманских центра "Моя работа" и специализированный центр "Моя карьера".

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