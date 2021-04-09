ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Мишустин заявил о необходимости дополнительных мер против COVID-19

15:08
  • пятница
  • 09 апреля 2021

Они особенно актуальны в преддверии майских праздников

Премьер-министр России Михаил Мишустин заявил в ходе совещания по вопросам производства и обращения вакцин от коронавируса, что в 30-ти странах Европы в последнюю неделю нарастает волна заболевших COVID-19.
Голикова оценила ситуацию с коронавирусом в России

"Нужны дополнительные меры, чтобы она не пришла к нам. Тем более, что близятся майские праздники, многие собираются в отпуск, в том числе и за рубеж", - цитирует главу кабмина РИА "Новости".

Ранее на этой неделе Мишустин уже отмечал рост заболеваемости за рубежом - в странах Америки, Европы и Азии. Важно, подчеркнул тогда председатель правительства, не допустить такого сценария в России, где ситуация тоже остается напряженной.

В связи с этим премьер поручил подготовить дополнительные меры по защите населения.

За минувшие сутки в России выявили 9150 новых случаев инфекции. Больше всего - в Москве (2421), Санкт-Петербурге (703) и Подмосковье (594).

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram
Читайте также:
Новости по теме
Михаил Мишустин
Михаил Мишустин
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2021 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-41-06
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.