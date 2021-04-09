Мишустин заявил о необходимости дополнительных мер против COVID-19

Они особенно актуальны в преддверии майских праздников

Премьер-министр России Михаил Мишустин заявил в ходе совещания по вопросам производства и обращения вакцин от коронавируса, что в 30-ти странах Европы в последнюю неделю нарастает волна заболевших COVID-19.

"Нужны дополнительные меры, чтобы она не пришла к нам. Тем более, что близятся майские праздники, многие собираются в отпуск, в том числе и за рубеж", - цитирует главу кабмина РИА "Новости".

Ранее на этой неделе Мишустин уже отмечал рост заболеваемости за рубежом - в странах Америки, Европы и Азии. Важно, подчеркнул тогда председатель правительства, не допустить такого сценария в России, где ситуация тоже остается напряженной.

В связи с этим премьер поручил подготовить дополнительные меры по защите населения.

За минувшие сутки в России выявили 9150 новых случаев инфекции. Больше всего - в Москве (2421), Санкт-Петербурге (703) и Подмосковье (594).

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