Путин сменил главу Северной Осетии

Прежний глава республики покинул пост по собственному желанию

Президент России Владимир Путин в пятницу в режиме видеоконференции провел рабочую встречу с полпредом главы государства в Сибирском федеральном округе Сергеем Меняйло.

Российский лидер предложил Меняйло стать врио главы Северной Осетии - Алании, тот согласился. Указ о назначении опубликован на сайте Кремля. Прежний глава республики Вячеслав Битаров уходит с поста по собственному желанию.

Ранее на этой неделе Владимир Путин сменил главу Тувы. Временно исполняющим обязанности главы республики назначен Владислав Ховалыг.

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