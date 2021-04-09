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Путин сменил главу Северной Осетии

15:09
  • пятница
  • 09 апреля 2021

Прежний глава республики покинул пост по собственному желанию

Президент России Владимир Путин в пятницу в режиме видеоконференции провел рабочую встречу с полпредом главы государства в Сибирском федеральном округе Сергеем Меняйло.

Российский лидер предложил Меняйло стать врио главы Северной Осетии - Алании, тот согласился. Указ о назначении опубликован на сайте Кремля. Прежний глава республики Вячеслав Битаров уходит с поста по собственному желанию.

Ранее на этой неделе Владимир Путин сменил главу Тувы. Временно исполняющим обязанности главы республики назначен Владислав Ховалыг.

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