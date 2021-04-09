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"Стройка века": зачем Турция возводит канал в обход Босфора

22:31
  • пятница
  • 09 апреля 2021

Появление канала "Стамбул" многие эксперты связывают с конвенцией Монтрё

Турция - как бесперебойный поставщик интереснейших геополитических новостей. Которые, будучи изначально сугубо внутренними, турецкими, в итоге почти всегда затрагивают интересы если не всего мира, то очень значительной его части. На этой неделе президент Эрдоган заявил, что Турция завершила подготовку к строительству проекта канала "Стамбул", который превратится в дублёр Босфора. Уже этим летом Анкара приступит к закладке фундамента канала. Внешне проект абсолютно экономический. Более того, действительно востребованный и долгожданный. И не только в Турции. Но появление канала "Стамбул" многие эксперты напрямую связывают с конвенцией Монтрё, хотя Эрдоган и отвергает категорически эту связь.

Чтобы понять, какое значение Реджеп Тайип Эрдоган придает этой, без преувеличения, "стройке века", достаточно включить любой турецкий телеканал. В одном из интервью президент даже обмолвился – построить канал "Стамбул" - его сумасшедшая мечта. "Далеко не самая заветная" - с издёвкой возразили те, кто открыто называет турецкого лидера султаном. Мол, не дают ему покоя лавры славных османских правителей. Против строительства канала, если верить турецким социологам, 80% жителей Стамбула. Нашли в проекте и коррупционный след – выкупленные земли оказались в собственности зятя президента.

Проект действительно амбициозный. Фактически речь идет о строительстве дублера пролива Босфор, через который сегодня проходит 3% всей мировой нефтеторговли – по 50 тысяч танкеров в год. Для сравнения, в Суэцком канале трафик спокойнее в два с половиной раза. Но главное другое – за проход по Суэцкому каналу Египет взимает плату -  в среднем, 250 тысяч долларов с судна. Турция за проход по Босфору ни получает ничего.

"Пропускная способность Босфора была уже практически на грани возможного, это было еще в 2000-х годах. И теперь любые попытки нарастить нефтеэкспорт через эти проливы, конечно, проблематичны. Поэтому действительно экономическое значение этого канала велико, в том числе и для России", - отметил эксперт Российского совета по международным делам Кирилл Семёнов.

С экономической составляющий проекта, особенно после инцидента в Суэцком канале, спорят не многие. Куда интереснее геополитика - новый канал пройдет по территории Турции, а значит, не будет подпадать под действие конвенции Монтрё 1936 года. Более сотни турецких отставных адмиралов выступили с открытым обращением – по их мнению, Эрдоган может разрушить весь существующий порядок в черноморском регионе.

Подробнее – в репортаже Матвея Шестакова.

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