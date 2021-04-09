Мишустин потребовал ускорить вакцинацию россиян старше 60 лет

Коронавирус особенно опасен для людей старшего поколения

Темпы вакцинации россиян старше 60 лет необходимо нарастить. Коронавирус особенно опасен для людей старшего поколения, напомнил Михаил Мишустин. По данным премьер-министра, на сегодняшний день люди старше 60-ти составляют менее половины вакцинированных в России.

"Нужно нарастить темпы вакцинации именно этой категории граждан. В силу возраста у них не всегда есть возможность самостоятельно добраться до пункта вакцинации, до поликлиники. И весь процесс вакцинации надо сделать для них более доступным и удобным", - сказал Мишустин на совещании по производству и обращению вакцин от коронавируса.

Премьер попросил глав российских регионов подключиться к решению проблемы: к примеру, организовать процесс так, чтобы помочь пожилым добраться до прививочного пункта, позаботится, чтобы дорога была комфортной и безопасной. Либо же организовать выезд специалистов по месту жительства, чтобы люди старшего поколения и инвалиды могли получить вакцину от коронавируса, передает "Интерфакс".

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