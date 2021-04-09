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Мишустин потребовал ускорить вакцинацию россиян старше 60 лет

15:21
  • пятница
  • 09 апреля 2021

Коронавирус особенно опасен для людей старшего поколения

Темпы вакцинации россиян старше 60 лет необходимо нарастить. Коронавирус особенно опасен для людей старшего поколения, напомнил Михаил Мишустин. По данным премьер-министра, на сегодняшний день люди старше 60-ти составляют менее половины вакцинированных в России.
Мишустин заявил о необходимости дополнительных мер против COVID-19

"Нужно нарастить темпы вакцинации именно этой категории граждан. В силу возраста у них не всегда есть возможность самостоятельно добраться до пункта вакцинации, до поликлиники. И весь процесс вакцинации надо сделать для них более доступным и удобным", - сказал Мишустин на совещании по производству и обращению вакцин от коронавируса.

Премьер попросил глав российских регионов подключиться к решению проблемы: к примеру, организовать процесс так, чтобы помочь пожилым добраться до прививочного пункта, позаботится, чтобы дорога была комфортной и безопасной. Либо же организовать выезд специалистов по месту жительства, чтобы люди старшего поколения и инвалиды могли получить вакцину от коронавируса, передает "Интерфакс".

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