В Киеве заявили о существовании "украинского русского языка"

На Украине действует "мовный закон"

Не можешь победить - возглавь! Именно так, похоже, решили поступить на Украине, обнаружив что в очередной раз проигрывают борьбу с русским языком. Официально он репрессирован и практически запрещен во всех сферах общественной жизни, но народ все равно совершенно не желает переходить на бесталанно скроенный в Галиции новояз, который сейчас нагло выдают за язык Шевченко. Неудивительно, что такую мову, если рядом нет камеры, самым бессовестным образом игнорируют все, в том числе и "слуги народа" - что бывшие, что нынешние. У них явно ненависть к России есть, а желания учить и тем более общаться на украинском – нет. Ну вот нет и все тут. Посему - русский пытаются реабилитировать, только каким-то очень хитро сделанным образом. Согласно пресс-секретарю Зеленского, на Украине теперь "есть украинский русский язык". Что это такое - не понимает никто! И чем он отличается, допустим, от слобожанского языка, о наличии которого недавно объявил министр внутренних дел Аваков. На телеэфирах и в сети мелькают варианты "степной русский" и "восточный украинский".

Рейтинг государственного украинского телеканала "ДОМ", рассчитанного на неподконтрольные Киеву территории Донбасса, до неприличия низок. По крайней мере, судя по количеству просмотров в интернете. Но одно из последних интервью пресс-секретаря Зеленского разошлось по сети большим тиражом и наделало много шума. Телезритель из Макеевки, это совсем недалеко от Донецка, справедливо поинтересовался: "Не будут ли нас щемить за русский язык?"

Но ответ Юлии Мендель, скорее, поставил еще больше вопросов. "Русский, точнее, украинский русский – это часть культурного разнообразия нашей страны. И сейчас, и ранее русский не был и не является собственностью исключительно России. Английский язык используют в разных странах и, пожалуй, на всех континентах, и Австралия, и США, и Индия, и Британия. Но Британия не считает английский только своим. Так и Россия не является монополистом на русский язык, и нам пора давно самим демонополизировать этот русский и сказать громко, что на Украине есть украинский русский язык", - заявила Мендель.

Однако, пока, что называется, "щемить" за русский язык украинские власти продолжают. Вот события только этой недели: Запорожский окружной суд лишил русский язык статуса регионального. Теперь государственным и муниципальным служащим запрещено на нем общаться с местными жителями. А нескольким военным, которые в феврале пообщались со школьниками на русском, объявлено о "служебном несоответствии". Решения лично добивался уполномоченный по защите госязыка. Раскритиковал он и пресс-секретаря президента.

"Я не разделяю подобных заявлений и считаю их такими, что не имеют никаких перспектив. Кроме того, статьей 10 Конституции Украины определено, что единственным государственным языком в Украине является украинский. Если кто-то переживает за язык нацменьшинств и коренных народов, им предоставлено право, условия для лучшего развития, определенные Основным законом", - отметил Тарас Кремень.

Но действует так же и "мовный закон", вступивший в действие чуть менее двух лет назад. В магазине, ресторане, поликлинике, на почте общаться следует исключительно на украинском. И врач, услышав русскую речь от пациента, может не ставить диагноз. А почтальон имеет право не выдавать посылку. Неудивительно, что последователи у Мендель нашлись.

"Я говорю то же самое: это наш русский язык. Язык наших граждан. И я бы категорически ушел в принципе от Российской Федерации, не нужно все свои действия сверять по ней. Естественно, у нее нет монополии на русский язык", - заявил народный депутат от фракции "Слуга народа" Максим Бужанский.

Но о монополии на русский никто и никогда не говорил. Напротив, постмайданной киевской власти всегда напоминали, что большинство жителей Украины говорит и думает именно на нем.

Более того, именно те политические деятели, кто с больших трибун переживал за "ридну мову", учили ее уже после майдана, а многие так и не выучили.

"Они, конечно же, говорят в быту, дома и везде по-русски, и очень тяжело изъясняются на украинском языке, что заметно потом: что и о чём они говорят, они формулируют мысли по-русски, потом переводят их на украинский или читают с суфлера и получается очень и очень неблаговидно", - рассказал журналист Владимир Скачко.

А кто-то, видимо, чтобы не позориться, так и не стал учить украинский или просто не смог. Азербайджанский армянин Арсен Аваков и через семь лет после майдана продолжает говорить на вражеском языке. Кстати, челлендж под названием "Русский наш" начала вовсе не Мендель, а подхватила его от министра внутренних дел.

"Русский язык или, как я его называю слобожанский язык, в нашем случае, он не принадлежит России. В Украине государственный украинский, мы с вами сейчас говорим на русском, так мы условились. Но русский язык и русская языковая культура в значительной мере принадлежит и украинцам тоже. Почему я должен ее отдавать?" – говорит Арсен Аваков.

Означают ли такие заявления, что языковая война в "Незалежной" проиграна и закончена? Вряд ли. Тамошние политики - народ изворотливый.

Заявления о том, что наша страна не обладает монополией на русский - это, по сути, начало обвинений в том, что Россия отбирает у Украины ее родной украинский русский. Никто не знает, что это такое, но логика следующая и она уже открыто заявлена: в России говорят на российском языке, а на Украине, как наследнице Руси - на русском.

"Российский язык был создан киевскими книжниками. Таким образом, Украина могла бы заявить, в принципе, что русский язык создан нами, это один из наших языков, который восприняли в России, и тогда заявить свои права на этот язык. Заявить свои права на определенный диалект. И, как мы уже с вами говорили, начать продуцировать огромнейшее количество мировоззренческого и политического продукта на русском языке для того, чтобы влиять на наших северных соседей и немножко возвращать их в здравый смысл, к уму, к разуму", - рассказал футуролог Алексей Толкачев.

Заявить права на украинский русский, на самом деле, хорошая идея для тех, кто просто не хочет учить обычный украинский. А оправдаться перед националистами как-то надо. Тем более, что его - литературный украинский - за 100 лет существования в идеале почти никто так и не выучил.

"Украинский язык - это искусственно созданный язык, в конце XIX начале XX века, и навязанный этой огромной территории, навязанной ей большевиками. Потом за 70 лет существования Советского Союза и 30 лет независимости всё-таки в Украине сложилась некая этническая общность, которая, собственно говоря, говорит на этом языке, вернее, не на нём, а на суржике", - отметил журналист Владимир Скачко.

То есть на чем-то среднем между украинским и русским. И говорят на нем, как правило, в деревнях. Города же, в особенности крупные, всегда были русскоязычными.

Так что дискуссия об украинском русском, судя по всему, только началась. И чем она закончится, видимо, зависит от того, кто в нее вступит.

Александр Огородников, "В центре событий", "ТВ Центр".

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