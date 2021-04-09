Вопреки здравому смыслу: как "Спутник V" расколол Европу

В ЕС намеренно затягивают регистрацию российского препарата, опасаясь конкуренции

Судя по цифрам заболевших, Россия вышла на плато по ковиду и плато это значительно ниже, чем в среднем по миру. Это не может не радовать, однако счёт заболевших все равно идёт на тысячи, а потому расслабляться совсем не стоит. Премьер Мишустин поручил разработать новые меры для стабилизации эпидемиологической обстановки, и это не только расширение охвата вакцинирования. Власти намерены сделать всё возможное, чтобы не допустить происходящего у соседей, где зафиксировано третья, а в Штатах уже и четвёртая волна заболевания. При этом в Европе, которой отчаянно не хватает вакцин, продолжают на уровне ЕС утверждать, что российский "Спутник" им не нужен. Хотя всё больше европейских держав так уже не считают.

Сотрудники фармацевтической базы Санкт-Петербурга аккуратно распаковывают ценный груз. Внутри почти 40 тысяч доз вакцины – помимо "Спутника V", еще и "ЭпиВакКороны". На этой неделе подобные посылки получила половина российских регионов, сообщает "ТВ Центр".

"Товар" отправляется в пункты вакцинации, которые работают не только при поликлиниках, но и на крупных предприятиях, в торговых центрах и учреждениях культуры. Чтобы приобрести иммунитет, как говорится, без отрыва от производства. Например, актёры "Геликон-оперы" смогли сделать инъекции прямо в стенах театра. Одним из первых кабинет посетил актёр Евгений Герасимов, который недавно отметил 70-летий юбилей.

Время сделать прививку российской вакцины в своем плотном гастрольном графике находят даже зарубежные звёзды. В Ярославль прилетел американский джазмен российского происхождения. Александр Сипягин готовится дать на малой родине концерт, а заодно приобрести антитела. Собственным опытом вакцинации на этой неделе поделились с подписчиками актриса Нонна Гришаева и теннисистка Алла Кудрявцева.

Как известно, перед болезнью все равны. Ковид не выбирает по статусу и популярности. А потому вакцинация – единственно верный для всех без исключения способ защитить себя. Об этом напомнил в среду глава правительства.

"Ситуация с коронавирусной инфекцией в России остается стабильной несколько недель подряд. Но мы видим, как она развивается в целом ряде стран Америки, Европы и Азии. Там снова растет заболеваемость. Важно не допустить такого сценария в нашей стране. Для этого необходимо оперативно принимать меры, чтобы обезопасить граждан от этой инфекции, реагировать незамедлительно. И, конечно, наращивать темпы вакцинации. Сделать прививку сегодня - это самый надежный способ защитить себя", - заявил Михаил Мишустин.

Чтобы не повторить ошибки европейских стран, которые уже сбились со счета, вводя очередные локдауны, россиян просят ответственно отнестись к планированию отпусков. Турция – одно из наиболее популярных направлений - бьет рекорды по росту числа заражений коронавирусом. Всего за несколько недель заболеваемость в стране выросла в 4 раза. Каждые сутки там фиксируют более 41 тысячи случаев. А потому, предупредила глава Роспотребнадзора, стоит хорошенько подумать, прежде чем отправляться на тёплые моря. Тем более тем, кто до сих пор не прошёл вакцинацию.

"Во-первых, потому что режим ограничений уже сегодня вводится в Турции, он возвращается. Можно вместо отдыха попасть в зону локдауна, это совершенно реальная возможность. И второе – это, конечно, можно привезти с собой "подарок", на который никак не рассчитывали", - заявила Анна Попова.

Какими "подарками" обернется отмена карантина в Соединенном Королевстве, станет понятно в ближайшее время. С понедельника там будет снята очередная часть ограничений. Борис Джонсон уже заявил, что первым делом отправится в местный паб, чтобы "осторожно, но необратимо поднести к губам пинту пива". А уже в следующем месяце правительство планирует разрешить заграничные поездки.

"Мы надеемся, что сможем это сделать с 17 мая, однако не хотелось бы становиться заложниками фортуны и недооценивать трудности, с которыми сталкиваются сейчас некоторые из тех государств, которые наши граждане хотели бы посетить. Мы не хотим, чтобы вирус был повторно завезен в нашу страну, а сейчас в других частях мира число случаев заражения, со всей очевидностью, растет. Необходимо это учитывать и быть реалистами", - отметил Джонсон.

А реалии эти не слишком-то оптимистичны. С начала кампании по вакцинации в королевстве зарегистрировано 79 случаев образования тромбов после применения "АстраЗенеки". 19 человек скончались. Сейчас власти подумывают о том, чтобы последовать примеру других стран и ограничить использование своего же - британо-шведского препарата.

Вопросы есть и к другим вакцинам. На этой неделе в Австралии женщина скончалась сразу после прививки "Пфайзером". На фоне таких сообщений европейцы всё чаще задумываются о поиске альтернативы, например, в виде российского "Спутника". Который, между тем, до сих пор не допущен к использованию в Евросоюзе. Препарат уже больше месяца проходит проверки на соответствие стандартам ЕС. Однако государства, которые не хотят рисковать собственными гражданами, готовы начать переговоры с Россией на двусторонней основе, не дожидаясь решения других стран. Об этом на неделе заявила Германия.

"В связи с этим я в совете министров здравоохранения ЕС объяснил, что мы в таком случае будем говорить с Россией на двусторонней основе, а именно – говорить о том, когда вообще и какое количество может поступить. Данные, опубликованные о "Спутнике V", выглядят очень хорошо. Если препарат будет протестирован и одобрен, я лично не буду возражать против его использования", - заявил глава Минздрава ФРГ Йенс Шпан.

Представители сразу двух федеральных земель Германии даже подготовили предварительные контракты на поставку "Спутника". Причём, речь идёт об одном из самых зажиточных регионов - Баварии – и самых бедных - Мекленбург-Передняя Померания. Выходит, ни те, ни другие не жалеют средств ради спасения собственных жителей. Тот самый случай, когда здравый смысл побеждает политические предрассудки. Ведь ни один другой препарат не проходил столь долгую и тщательную проверку в Европе, как российская вакцина. Затягивание вопроса регистрации настолько очевидно, что многие заговорили о намеренном нежелании Европы пускать на свой рынок "Спутник V".

"В вопросе "Спутника" все зависит от того, сколько продлится процесс регистрации и по каким причинам он затягивается. У меня есть ощущение, что здесь замешана геополитика, а в вопросах вакцинации и здоровья о ней не должно быть речи. Если вакцина эффективная и безопасна, то ее надо использовать", - заявил канцлер Австрии Себастьян Курц.

Но надо это, очевидно, далеко не всем. Ведь доказавшая свою эффективность и безопасность вакцина может составить серьёзную конкуренцию уже существующим препаратам. Проблема в том, что на кону в этом споре оказывается уже не прибыль и репутация, а реальные человеческие жизни. Ещё осенью, когда смертность от ковида была немногим выше, специалисты подсчитали: каждые 17 секунд в Европе умирает один пациент. Однако, как показывает практика, корыстные интересы порой могут оказаться убедительнее пугающей статистики.

Анна Пешехонова, "В центре событий", "ТВ Центр".

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