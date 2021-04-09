О недовольстве курсом государства заявили почти 70% украинцев

Половина граждан не доверяет своему президенту

Как показал опрос, проведенный социологической группой "Рейтинг", неправильным курс движения Украины считают 68% ее граждан.

Вместе с тем 22% назвали этот курс правильным, 10% не определились с оценкой. Президенту Владимиру Зеленскому, сказано в исследовании, не доверяют 52% респондентов.

Также участники ответили на вопрос, за кого бы они проголосовали, если бы выборы главы государства состоялись в ближайшее время. В этом рейтинге Зеленский набрал 24,9% голосов, Петр Порошенко - 13,1%. При этом парламентский рейтинг возглавила президентская партия "Слуга народа".

Ранее в пятницу пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя ситуацию в Донбассе, констатировал, что Украина очевидно превращается в нестабильный , взрывоопасный регион, так что Россия будет вынуждена принимать меры для обеспечения собственной безопасности.

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