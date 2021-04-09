Москву и Минск свяжет скоростная "Ласточка"

Поезда пойдут с 30 апреля

Скоростные поезда "Ласточка" начнут курсировать между Москвой и Минском 30 апреля. Как сообщают в компании "Российские железные дороги", две пары составов будут отправляться по зеркальному расписанию.

"С 30 апреля холдинг "РЖД" назначит две пары новых скоростных международных поездов "Ласточка" № 717/722 и № 721/718 Москва – Минск формирования АО "ФПК" (дочернее общество ОАО "РЖД")", - говорится в сообщении компании.

Продажа билетов откроется в ближайшее время."Ласточки" сообщением Москва – Минск будут курсировать ежедневно. Поезда будут отправляться в 6.20 и в 16.00, а прибывать в пункт назначения, соответственно, в 13.10 и в 22.55. Время в пути составит около 7 часов, передает РИА Новости.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"

Еще больше новостей - у нас в Telegram