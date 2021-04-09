Валерий Меладзе нежно поздравил беременную жену с днем рождения

Альбине Джанабаевой исполнилось 42 года

В пятницу, 9 апреля, бывшая солистка "ВИА Гры" Альбина Джанабаева празднует 42-летие. С днем рождения жену трогательно поздравил Валерий Меладзе.

Музыкант в Instagram опубликовал совместное фото с супругой. "Альбинушка, с днем рождения!!!Люблю тебя!!! Будь счастлива со мной. Другого варианта нет!" - подписал снимок музыкант.

Альбина Джанабаева и Валерий Меладзе поженились в 2014 году, однако роман между ними начался гораздо раньше. Они воспитывают двух сыновей – 17-летнего Константина и 6-летнего Луку. Артисты стараются не выставлять напоказ жизнь детей.

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