В Британии объявили траур после смерти принца Филиппа

Соболезнования Елизавете II в связи со смертью ее супруга выразил президент России

В возрасте 99 лет скончался супруг королевы Великобритании принц Филипп. Заявление об этом распространил в пятницу Букингемский дворец. Герцог Эдинбургский не дожил лишь два месяца до векового юбилея. Владимир Путин направил телеграмму королеве Елизавете II, в которой выразил глубокие соболезнования в связи с кончиной ее супруга. Президент России пожелал Ее Величеству мужества и душевной стойкости перед лицом невосполнимой утраты.

Государственные флаги спущены. Члены парламента надевают черные повязки на рукава, во все черное облачаются Виндзоры. Это операция Форт-Бридж - по названию железнодорожного моста, на открытии которого принц Филипп присутствовал в 1964 году. План действий на случай его кончины. Вся Британия скорбит вместе со своей королевой. Трагическую новость - и это тоже традиция - первыми сообщают на BBC.

Единственная пара на британском престоле, которая отпраздновала бриллиантовую свадьбу - 60 лет вместе. А потом - железную и благодатную, за которой должна была состоятся коронная. Корона была у нее, не у него. Принц-консорт, державший этот титул дольше всех в британской истории. "Моя опора и надежда" - говорила о муже Елизавета II. А сам принц Филипп в шутку называл себя "чертовой амебой" и признавался: "моя работа - обеспечивать, чтобы королева правила".

"Она стала королевой в очень юном возрасте. До коронации она была всего лишь принцессой Елизаветой. Она была крайне стеснительна и ей было тяжело находиться среди толпы. Но Филипп всегда её поддерживал. Во все поездки, на всех государственных встречах - он был просто рядом. Всегда помогая ей", - говорит биограф королевской семьи Ингрид Сьюард.

Для герцога Эдинбургского это была крайне сложная миссия. Морской офицер, человек с сильным характером, твердой позицией, ради невесты он оставил блестящую карьеру и оказался на вторых ролях. В тени королевы. Впрочем, это тот редкий случай, когда действительно - всё могут короли, в том числе - жениться по любви. Когда Филипп познакомился с Елизаветой, он был принцем греческим и датским. Но греки своих монархов изгнали, и, в отличие от Гамлета, Филипп унаследовал от отца не королевство, а две кисточки для бритья и испорченный молью сюртук. Прося руку наследницы британского престола в 1946-м, он был гол как сокол, но как красив! Так что зарплаты морского офицера, прошедшего Вторую мировую - 11 фунтов в неделю - для Елизаветы было довольно.

"Я думаю, что главный урок, который мы усвоили, заключается в том, что терпимость - важнейший ингредиент любого счастливого брака. Это может быть не так важно, когда дела идут хорошо, но абсолютно жизненно необходимо, когда дела идут плохо. И вы можете поверить в то, что у королевы это качество в изобилии", - рассказывал Филипп.

Трудностей было немало. Филиппа, например, отважно сражавшегося на войне с фашистами, всерьез обвиняли в нацизме - и потому что сестры его были женами нацистов и из-за, собственно, происхождения. В его жилах текла немецкая кровь. Впрочем, русская тоже. Бабушкой герцога Эдинбургского была великая княжна Ольга Константиновна Романова, внучка российского императора Николая I. Как-то отвечая на вопрос, хотел бы ли Филипп посетить Советский Союз, он сказал: "Очень! Хотя эти сволочи поубивали половину моей семьи". Это было в 1967-м. А через 6 лет - в разгар холодной воны - Филипп все-таки приехал с неофициальным визитом в Москву. В Кремле его встречал тогда Леонид Брежнев.

"Мне несколько раз приходилось встречаться в узком кругу с герцогом Эдинбургским. Нет сомнения в том, что, как и все англичане, он достаточно невозмутим и строг в своём общении. В то же время он умел быть достаточно тёплым. Чувствовались, в том числе, его православные корни. В то же время ему свойственно такое чувство юмора, которое все ценили, и юмор, понятный в том числе нам", - рассказал бывший советник посла российского посольства в Лондоне Александр Крамаренко.

О чувстве юмора принца-консорта - возможно, самом английском во всей Британии, беспощадном и вместе с тем таким точном - ходили легенды. Вот только несколько примеров. На выставке примитивного искусства древних эфиопов Филипп пробормотал: "Что-нибудь подобное могла бы притащить моя дочь со школьного урока по ИЗО". Или, когда экономика страны впала в рецессию: "Раньше все наперебой твердили, что нужно больше отдыхать. А теперь жалуются, что остались без работы". А еще в ходе официального визита в Китай: "Если вы здесь останетесь подольше, у всех глаза станут раскосыми". Впрочем, подданным британской короны герцог Эдинбургский, конечно, запомнится не только этим.

"Он был сторонником защиты окружающей среды и заботился о природе задолго до того, как это стало модным. Вдохновлял огромное количество людей, в том числе и молодёжь, своим примером подпитывая их амбиции - и делал всё это с исключительной искусностью и мастерством, которые были присущи только ему - герцогу Эдинбургскому", - отметил премьер-министр Великобритании Борис Джонсон.

Филипп всегда старался вести активный образ жизни. Плавал, играл в крикет и поло, преуспел в конном спорте. Сдавать начал лишь в последнее время - его преследовали проблемы со здоровьем. С 2017 года перестал участвовать в публичных мероприятиях. В феврале 2021-го лечился от болезней, как заявляли в Букингемском дворце, не связанных с коронавирусом. От COVID-19 королевская чета привились в январе. Пошли осложнения на сердце, была операция. По всей видимости, сказались и переживания, связанные со скандалами вокруг королевской семьи. До своего столетия, отмечать пышно которое герцог Эдинбургский наотрез отказывался, Филипп не дожил всего два месяца.

Ольга Оксенич, "ТВ Центр".

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