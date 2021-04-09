Путин обсудил с Совбезом информационный обмен с другими странами

Совещание прошло 9 апреля

В пятницу Владимир Путин провёл совещание с членами Совета безопасности страны. Обсуждались вопросы информационного обмена с другими странами, передает "ТВ Центр".

"Поговорим сегодня о вопросах, связанных с информационным обменом, с проблемами распространения информации, в том числе работе с нашими инопартнёрами по этому направлению. В современных условиях чрезвычайно важное направление деятельности, имея в виду всё, что связано с теми вопросами, которые представляют, безусловно, взаимный интерес. Это и вопросы безопасности, экологии, борьбы с эпидемиями", - отметил Путин.

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