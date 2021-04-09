Мишустин заявил о необходимости новых мер по борьбе с COVID-19

В Европе - новая волна заболевших, отметил премьер

По всей стране продолжается прививочная кампания, уколы сделали почти 13 с половиной миллионов человек. К регистрации готовится четвертая отечественная вакцина - "Спутник-Лайт". Об этом заявил в пятницу премьер Михаил Мишустин на совещании по производству и обращению вакцин от коронавируса.

Глава кабмина отметил, что российские препараты отличаются своей доступностью. Цены на них теперь не превышают 860 рублей за комплект для двукратной вакцинации. Мишустин также отметил необходимость принятия дополнительных мер профилактики, передает "ТВ Центр".

"Мы в постоянном режиме мониторим динамику распространения инфекции. В последнюю неделю в 30 странах Европы и других государствах нарастает новая волна заболевших и, конечно, нужны дополнительные меры, чтобы она не пришла к нам. Тем более близятся майские праздники. Многие собираются в отпуск, в том числе за рубеж. Необходимо снизить риск ввоза в Россию более агрессивных и менее изученных штаммов коронавируса. Введено в оборот достаточно большое количество вакцин, и каждая из них доказала свою эффективность", - заявил Мишустин.

Случаев смерти из-за использования российских вакцин от COVID-19 не зафиксировано. Об этом в пятницу официально объявил Росздравнадзор. В ведомстве отмечают, что в ряде случаев нежелательных реакций после вакцинации имело место заражение коронавирусом до формирования устойчивого иммунитета. Ранее сообщалось, что на Западе готовится крупная информационная атака на российскую вакцину "Спутник V", в том числе вброс фейковых сообщений о массовой смертности после прививок.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"

Еще больше новостей - у нас в Telegram