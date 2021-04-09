Путин выразил соболезнования Елизавете II в связи со смертью ее супруга

Президент России пожелал королеве Великобритании душевной стойкости
Глубокие соболезнования в связи с кончиной принца Филиппа, герцога Эдинбургского выразил Владимир Путин королеве Великобритании Елизавете II. Президент России направил телеграмму британскому монарху.
"С именем Его Королевского Высочества связаны многие важные события в новейшей истории вашей страны. Он по праву пользовался уважением среди британцев и международным авторитетом", – приводит текст телеграммы пресс-служба Кремля.
Елизавете II Владимир Путин пожелал мужества и душевной стойкости перед лицом тяжелой и невосполнимой утраты. Слова искреннего сочувствия президент России передал и остальным членам королевской семьи.Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram