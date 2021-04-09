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Путин выразил соболезнования Елизавете II в связи со смертью ее супруга

16:29
  • пятница
  • 09 апреля 2021

Президент России пожелал королеве Великобритании душевной стойкости

Глубокие соболезнования в связи с кончиной принца Филиппа, герцога Эдинбургского выразил Владимир Путин королеве Великобритании Елизавете II. Президент России направил телеграмму британскому монарху.
Умер муж Елизаветы II принц Филипп

"С именем Его Королевского Высочества связаны многие важные события в новейшей истории вашей страны. Он по праву пользовался уважением среди британцев и международным авторитетом", – приводит текст телеграммы пресс-служба Кремля.

Елизавете II Владимир Путин пожелал мужества и душевной стойкости перед лицом тяжелой и невосполнимой утраты. Слова искреннего сочувствия президент России передал и остальным членам королевской семьи.

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