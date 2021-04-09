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Известного журналиста застрелили перед домом в Афинах

16:57
  • пятница
  • 09 апреля 2021

Полиция предполагает теракт

Громкое убийство в Афинах: возле собственного дома застрелен известный греческий журналист Йоргос Караиваз. Репортер криминальной хроники ежедневно участвовал в дневном шоу на телеканале Star.
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По данным полиции, преступники устроили засаду. 9 апреля Караиваз приехал домой в районе Алимос после полудня. Когда журналист выходил из машины, к нему подъехали двое незнакомцев на скутере, один из мужчин выстрелил 17 раз.

Телеканал Star, на котором работал Караиваз, сообщает, что репортер много лет занимался крупными делами, делал разоблачающие репортажи. Защиты из-за возможных угроз журналист никогда не просил.

Власти предполагают теракт. Как только стало известно об убийстве, была организована крупная полицейская операция. Разыскиваются свидетели, полиция изучает материалы с камер наблюдения, передает Reuters.

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