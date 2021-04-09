"Любая работа с наследием - это сложности": интервью с Дарьей Парамоновой о реставрации "Художественного"

Архитектор рассказала, как "Художественный" фактически стал новым кинотеатром

В Москве после реставрации открылся кинотеатр "Художественный". Облик здания и атмосфера внутри него сильно изменились с 2014 года: фасаду вернули парадный дореволюционный вид, количество кинозалов увеличили до четырех, а посетителям вместо попкорна начали предлагать книги. Консультант проекта, гендиректор Strelka Architects Дарья Парамонова рассказала "ТВ Центру" о сложностях, которые стояли перед архитекторами, и о том, как авторам удалось сделать из кинотеатра новое общественное пространство.

Какая главная задача стояла перед архитекторами до начала работ на объекте и как удалось с ней справиться? Можете поделиться вашей личной оценкой?

Главная задача, которая стояла перед нами, — это интеграция сложных технологических решений и, в целом, создание современного кинотеатра в историческом здании. Нам нужно было сохранить все уцелевшие оригинальные элементы и при этом создать фактически новый кинотеатр.

Мы, как нам кажется, справились с этой задачей: максимально бережно отнеслись ко всему, что является памятником, интегрировали лучшие технические решения и постарались создать интерьер, который будет гармонично сочетаться как с аутентичными элементами, так и с тем образом "Художественного", с которым у большинства москвичей связаны теплые воспоминания.

Видео: смотрите репортаж "ТВ Центра" об открытии "Художественного" после реставрации

Здание было закрыто для публики семь лет. Какие сложности возникли во время реконструкции кинотеатра?

Любая работа с наследием - это сложности, и здесь, конечно, мы их не избежали. Например, нам очень не хотелось, чтобы исторический облик зала исчез за огромным количеством инженерных систем и того оборудования, которое нужно для качественного кинопоказа.

Интеграция этой системы была сложная, но нам удалось спрятать большую часть колонок так, чтобы облик зала остался почти в том же виде, в каком он был при архитекторе Федоре Шехтеле. Сейчас мы видим цельную картинку, которую не нарушают ни звуковые панели, ни само оборудование.

О чем, по задумке авторов, говорит новый облик "Художественного"? Для кого и каких целей создавалось это пространство?

У каждого москвича есть свои воспоминания о кинотеатре: кто-то прогуливал здесь пары в институте, кто-то часто приходил накануне закрытия. Кинотеатр пережил много реконструкций, поэтому в этом смысле каждый помнит свой "Художественный". Перед нами стояла задача восстановить все, что уцелело, и создать атмосферу главного кинотеатра города, при этом сделать так, чтобы здание работало еще и как общественное пространство.

Видео: как изменился "Художественный" после реставрации

Когда наследие Шехтеля было восстановлено (это удалось сделать благодаря историческим материалам), перед нами встал вопрос: "Что делать с остальным?" Мы приняли решение создать новые интерьеры для тех помещений, об историческом облике которых ничего не было известно. Эти интерьеры как раз задают определенную атмосферу - она торжественная, праздничная. В Москве, в целом, очень мало общественных пространств такого плана, тем более с дореволюционным декором.

Сейчас в здание можно войти буквально с любой стороны — в кинотеатре есть кофейня, ресторан, библиотека; сюда можно приходить не только ради кино. Создать парадное, но доступное и функциональное пространство - это задача, которую решали авторы интерьера.

Интервью для "ТВ Центра" записал Антон Пичугин.

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