Военный атташе США приехала в Донбасс в форме с шевроном "Украина или смерть"

Фотографии появились в соцсетях

Делегация США посетила подразделения ВСУ в Донбассе. Возглавляла ее военный атташе при американском посольстве в Киеве. С оперативной ситуацией на линии соприкосновения коллег из США ознакомило командование украинской Операции объединенных сил. Атташе Бриттани Стюарт нарядилась в украинскую форму с шевроном "Украина или смерть".

На опубликованных в Facebook командованием ООС фотографиях запечатлена Стюарт, облаченная в форму ВСУ. На рукаве - шеврон одной из бригад Вооруженных сил Украины с изображением черепа и надписью.

Минувшим днем в Донбасс прибыл и украинский президент Владимир Зеленский. К его визиту украинские военные развесили на своих позициях приветственные лозунги и флаги. На позициях в Марьинке силовики вывесили флаг нацистской Германии.

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