Путин обсудил с Эрдоганом восстановление транспортных связей на Южном Кавказе

Затронута проблема урегулирования в Карабахе

Президенты России и Турции обсудили в телефонном разговоре актуальные проблемы. В частности, стороны согласились с необходимостью активизировать работы по восстановлению транспортной инфраструктуры на Южном Кавказе.

"Владимир Путин информировал президента Турции об итогах недавних контактов с лидерами Армении и Азербайджана. Выражено обоюдное мнение о необходимости активизации работы по восстановлению транспортной инфраструктуры на Южном Кавказе", - сообщает пресс-служба Кремля.

Говоря об урегулировании в Нагорном Карабахе, Реджеп Тайип Эрдоган высоко оценил шаги России по стабилизации обстановки, реализации трехсторонних заявлений от 9 ноября 2020 года и от 11 января 2021 года.

Еще одной темой в разговоре лидеров стали вопросы борьбы с распространением коронавирусной инфекции. Москва и Анкара готовы наращивать взаимодействие в этой сфере – речь идет о поставках и возможном совместном производстве российской вакцины "Спутник V".

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