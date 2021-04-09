Путин обсудил с Эрдоганом планы поставок "Спутника V"

Лидеры поговорили по телефону

Вопросы борьбы с коронавирусом Владимир Путин обсудил по телефону с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом. Особое внимание было уделено планам поставок российской вакцины "Спутник V" и возможностям её совместного производства, передает "ТВ Центр".

Президент Турции рассказал о принятых в стране противоэпидемических мерах, направленных на защиту здоровья иностранных туристов. Решено, что профильные ведомства двух стран будут поддерживать плотные контакты по этой проблеме.

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