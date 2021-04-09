Принц Гарри возвращается в Великобитанию на похороны дедушки

Герцог Сассекский решил поддержать Елизавету II

Принц Гарри будет рядом со своей семьей в непростое для нее время. Герцог Сассекский решил вернуться в Великобританию и поддержать бабушку на похоронах принца Филиппа. Как сообщили приближенные к королевской семье источники изданию Daily Mail, Гарри "сделает все, что в его силах, чтобы вернуться в Великобританию".

Присутствие на похоронах супруги принца Гарри Меган Маркл под вопросом. По данным источников, герцогине необходимо предварительно проконсультироваться с врачами ввиду ее беременности. Медики решат, насколько безопасно в ее положении отправляться в такую поездку.

Супруг британской королевы принц Филипп скончался 9 апреля на 100-м году жизни. Герцог Эдинбургский "ушел из жизни мирно" в Виндзорском замке, сообщил Букингемский дворец.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"

Еще больше новостей - у нас в Telegram