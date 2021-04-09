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Принц Гарри возвращается в Великобитанию на похороны дедушки

18:18
  • пятница
  • 09 апреля 2021

Герцог Сассекский решил поддержать Елизавету II

Принц Гарри будет рядом со своей семьей в непростое для нее время. Герцог Сассекский решил вернуться в Великобританию и поддержать бабушку на похоронах принца Филиппа. Как сообщили приближенные к королевской семье источники изданию Daily Mail, Гарри "сделает все, что в его силах, чтобы вернуться в Великобританию".
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Присутствие на похоронах супруги принца Гарри Меган Маркл под вопросом. По данным источников, герцогине необходимо предварительно проконсультироваться с врачами ввиду ее беременности. Медики решат, насколько безопасно в ее положении отправляться в такую поездку.

Супруг британской королевы принц Филипп скончался 9 апреля на 100-м году жизни. Герцог Эдинбургский "ушел из жизни мирно" в Виндзорском замке, сообщил Букингемский дворец.

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