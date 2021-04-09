Восемь городов решили допустить зрителей на матчи ЧЕ по футболу

В Санкт-Петербурге стадион заполнят на 50%

Матчи чемпионата Европы по футболу 2020 года пройдут со зрителями в восьми городах. Как сообщает пресс-служба Союза европейских футбольных ассоциаций, решение подтвердили Санкт-Петербург, Баку, Бухарест, Будапешт, Лондон, Амстердам, Копенгаген и Глазго.

Оставшиеся города - Мюнхен, Рим, Бильбао и Дублин – сообщат УЕФА о своем решении 19 апреля.

Баку и Санкт-Петербург и разрешат заполнять стадионы на 50%. Кроме того, Северная столица собирается до конца апреля рассмотреть возможность увеличение количества зрителей к концу апреля. Что касается Будапешта, то венгерская столица снимет ограничение по заполняемости трибун - но только при условии, что болельщики будут придерживаться строгих ограничений, передает ТАСС.

Евро-2020 перенесли на лето ь2021 года. Причиной стала пандемия коронавируса, охватившая, в том числе, и европейские страны.

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