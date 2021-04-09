Байден попросил $715 миллиардов на сдерживание Москвы и Пекина

Президентский проект бюджета направят в конгресс

Пентагону в 2022 году необходимо выделить 715 миллиардов долларов. С таким предложением к конгрессу обратился президент США Джо Байден, оно включено в президентский проект бюджета.

"Запрос президента на 2022 год включает 715 миллиардов долларов для министерства обороны", - сообщили в Белом доме. Там пояснили, что такое финансирование Пентагона позволит решать задачи по сдерживанию Китая, а также по сдерживанию "дестабилизирующего поведения России".

Сообщение Белого дома прокомментировала официальный представитель МИД России Мария Захарова.

"Ларчик-то просто открывался, оказывается. Белый дом объявил цену русофобии и синофобии. Разрушение отношений с Россией и Китаем обойдется американским налогоплательщикам в дополнительные 715 миллиардов долларов", - написала Захарова в Facebook. Дипломат напомнила, что такая сумма будет выделена, несмотря на то, что государственный долге США в сентябре 2020-го вырос до 26,9 триллионов долларов.

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