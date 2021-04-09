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Названо число москвичей с иммунитетом к коронавирусу

20:01
  • пятница
  • 09 апреля 2021

Цифры говорят о затухании эпидемии в столице

Примерно пятая часть жителей столицы имеет иммунитет к коронавирусу. COVID-19 переболели более миллиона москвичей, еще столько же прошли вакцинацию, заявил бывший главный санитарный врач России, депутат Госдумы Геннадий Онищенко.
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"Вот два миллиона — десятимиллионная Москва. У нас уже достаточно высокий иммунитет, два миллиона из десяти — это пятая часть", - сказал Онищенко. По мнению депутата, эти цифры говорят о затухании эпидемии в столице.

В то же время, признал Онищенко, молодежь часто переносит болезнь бессимптомно, даже не зная об этом. Так что точных данных по этой возрастной группе нет. А если будет привита хотя бы половина граждан из групп риска, то можно будет говорить о формировании коллективного иммунитета, приводит мнение парламентария ТАСС.

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