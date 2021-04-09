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Анкара предупредила Москву о проходе кораблей США через Босфор

20:40
  • пятница
  • 09 апреля 2021

Два американских корабля пройдут через пролив 14 и 15 апреля

Уведомление о проходе военных кораблей США из Средиземного в Черное море направила Турция участникам конвенции Монтре – в том числе и России. Как сообщается, два военных корабля США пройдут 14 и 15 апреля через пролив Босфор и будут находиться в черноморской акватории до 4 и 5 мая.
CNN: США готовят военные корабли к отправке в Черное море

"Турция в соответствии с конвенцией направила ее участникам уведомление о проходе военных кораблей из Средиземного в Черное море и в обратном направлении", - сообщили ТАСС в российском посольстве в Анкаре.

Военные корабли США периодически заходят в Черное море, однако на сей раз они появятся там на фоне возросшей напряженности в Донбассе. Бывший командующий Черноморским флотом России адмирал Владимир Комоедов призвал Военно-морские силы не просто сопровождать американские корабли, как это обычно делается - а взять их на прицел, чтобы не допустить провокаций.

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