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На горящих складах в Барнауле обрушилась кровля

21:04
  • пятница
  • 09 апреля 2021

Площадь пожара – 1200 квадратов

Площадь пожара на складах в Барнауле составила 1200 квадратных метров. По последним данным, в здании обрушилась кровля.
Пожарные предупредили об угрозе обрушения горящего склада в Люберцах

"Обрушение кровли было. Пока других подробностей нет", - сообщили в пресс-службе главного управления МЧС по Алтайскому краю.

Сообщение о возгорании на складе по улице Власихинской, 177, поступило вечером 9 апреля. Первоначально площадь возгорания определили в 800 квадратных метров. На складе хранятся изделия из пластика и краска. Источник ТАСС в экстренных службах уточнял, что в здании размещается компания по продаже упаковочного материала и пластиковой продукции. Сообщений о пострадавших не поступало.

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